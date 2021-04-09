Подолье — Оболонь-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 9 апреля, состоится поединок 16-го тура Второй лиги Украины в группе «А», в котором «Подолье» примет «Оболонь-2».
Матч пройдет в Хмельницком на СК «Подолье». Прямая трансляция встречи начнется в 16:00 по киевскому времени.
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Источник — YouTube
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