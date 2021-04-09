Воспитанник Динамо перешел в любительский клуб

Евгений Морозенко продолжит карьеру в «Денгоффе»

  • 09.04.2021 10:35
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Воспитанник Динамо перешел в любительский клуб
© ФК Олимпик Донецк. Евгений Морозенко

29-летний украинский полузащитник Евгений Морозенко продолжит карьеру на любительском уровне. Новой командой воспитанника «Динамо» стал бронзовый призер чемпионата Киевской области 2020 года «Денгофф» из села Дениховка.

Морозенко известен по выступлениям за «Динамо-2», чешский «Слован» (Либерец), «Александрию», «Верес», «Олимпик» и «Черноморец». Прошлый год футболист отыграл за «Черкащину» (9 матчей в текущем сезоне Второй лиги), которая зимой прекратила свое существование.

В феврале Морозенко тренировался на турецком сборе с «ВПК-Агро», однако до подписания контракта с клубом Первой лиги дело не дошло.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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