В 1/4 финала турнира WTA в Боготе вышла только одна теннисистка из топ-100

На турнире WTA 250 в Боготе определились все участницы четвертьфинальной стадии.
Любопытно, что лишь одна из теннисисток входит в первую сотню. Это Тамара Зиданшек, которая занимает 93 позицию в мировом рейтинге.
Стоит отметить, что изначально на соревнованиях не было участниц, который бы входили в топ-50 рейтинга WTA.
Богота. Пары 1/4 финала
Штефани Фогеле – Мария Камила Осорио Серрано
Армони Тан – Лара Арруабаррена
Виктория Томова – Нурия Парризас-Диас
Тамара Зиданшек [5] – Сара Эррани
Источник — Sport.ua
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