В 1/4 финала турнира WTA в Боготе вышла только одна теннисистка из топ-100

На турнире WTA 250 в Боготе определились все участницы четвертьфинальной стадии.

Любопытно, что лишь одна из теннисисток входит в первую сотню. Это Тамара Зиданшек, которая занимает 93 позицию в мировом рейтинге.

Стоит отметить, что изначально на соревнованиях не было участниц, который бы входили в топ-50 рейтинга WTA.

Богота. Пары 1/4 финала

Штефани Фогеле – Мария Камила Осорио Серрано

Армони Тан – Лара Арруабаррена

Виктория Томова – Нурия Парризас-Диас

Тамара Зиданшек [5] – Сара Эррани