В 1/4 финала турнира WTA в Боготе вышла только одна теннисистка из топ-100

Получился неожиданный состав участниц

  • 09.04.2021 09:55
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В 1/4 финала турнира WTA в Боготе вышла только одна теннисистка из топ-100
© Copa Colsanitas. Мария Камила Осорио Серрано

На турнире WTA 250 в Боготе определились все участницы четвертьфинальной стадии.

Любопытно, что лишь одна из теннисисток входит в первую сотню. Это Тамара Зиданшек, которая занимает 93 позицию в мировом рейтинге.

Стоит отметить, что изначально на соревнованиях не было участниц, который бы входили в топ-50 рейтинга WTA.

Богота. Пары 1/4 финала

 Штефани Фогеле –  Мария Камила Осорио Серрано
 Армони Тан –  Лара Арруабаррена

 Виктория Томова –  Нурия Парризас-Диас
 Тамара Зиданшек [5] –  Сара Эррани

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Источник — Sport.ua

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