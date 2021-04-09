Экс-форвард Зари: «В Украине со мной происходили неприятные события»

Бывший форвард «Зари» Леонардо Руис высказался о проблеме расизма в Испании, а также вспомнил неприятный, с его точки зрения, эпизод из жизни в Украине.

«Это правда, когда говорят, что в Ла Лиге нет расизма. Я играю в Испании уже год, и заметил большое уважение со стороны всех, включая соперников. У нас не было никаких неприятных эпизодов. Я никогда не ощущал себя оскорбленным из-за цвета своей кожи. В Украине со мной происходили неприятные события. Когда я ходил на рынок или в магазин одежды за покупками, то замечал, как охранник стоит сзади, чтобы присматривать за мной. Видел, что наблюдение было практически всегда, чего здесь попросту не бывает», - отметил Руис.

Напомним, Леонардо Руис выступал за «Зарю» в сезоне-2018/19 на правах аренды из лиссабонского «Спортинга». Ныне колумбийский форвард также на условиях аренды выступает в Испании за «Логроньес».