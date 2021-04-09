Экс-форвард Зари: «В Украине со мной происходили неприятные события»

Колумбиец Руис считает, что за ним особо присматривали в магазинах из-за цвета его кожи

  • 09.04.2021 09:36
  • 2850 просмотров
  • 11 комментариев
Экс-форвард Зари: «В Украине со мной происходили неприятные события»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Руис

Бывший форвард «Зари» Леонардо Руис высказался о проблеме расизма в Испании, а также вспомнил неприятный, с его точки зрения, эпизод из жизни в Украине.

«Это правда, когда говорят, что в Ла Лиге нет расизма. Я играю в Испании уже год, и заметил большое уважение со стороны всех, включая соперников. У нас не было никаких неприятных эпизодов. Я никогда не ощущал себя оскорбленным из-за цвета своей кожи. В Украине со мной происходили неприятные события. Когда я ходил на рынок или в магазин одежды за покупками, то замечал, как охранник стоит сзади, чтобы присматривать за мной. Видел, что наблюдение было практически всегда, чего здесь попросту не бывает», - отметил Руис.

Напомним, Леонардо Руис выступал за «Зарю» в сезоне-2018/19 на правах аренды из лиссабонского «Спортинга». Ныне колумбийский форвард также на условиях аренды выступает в Испании за «Логроньес».

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Источник — Marca

(8 голосов)

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Комментарии
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 09.04.2021 10:42
    0
    Когда нечего сказать о своих успехах, то начинается "блаблабла"... Задрали, новый трэнд, поплакаться - то посмотрели не так, то на ухо шепнул, то корку банана кто-то где-то бросил...
    А зайди белый в чёрный район?!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 10:30
    +4
    "Удивительно", но если б в каком-то городе африканском где одни негрилы зашел белый, то он тоже бы "ощущал" что на него мб смотрят и такое вполне могло бы быть ну и в принципе кукухой бы ехал шо он 1 белый, а остальные черные
    Ссылка
    Игорь Климов
    online
      Игорь Климов, 09.04.2021 10:27
    +1
    Охранник пялился потому что Колумбийца не в жизнь не видел, да ещё и спортивного. Просто из за интереса
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    scorpio16
      scorpio16, 09.04.2021 10:27
    +1
    Та кому ты надо )
    На самом деле на цигана похож вот и внимательно смотрела охрана )
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 09.04.2021 10:24
    0
    Охранник знает, что недостачу потом повесят на всю смену, вот и пристально смотрел, чтобы цыган не вынес в карман чего лишнего
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.04.2021 10:16
    0
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 09.04.2021 10:15
    0
    Как достали уже эти нытики, они уже ставят себя выше других людей. Какой расизм??? Это в Америке - может быть... Пускай они замаливают грехи, работорговцы хреговы
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 09.04.2021 10:15
    +1
    Экс-форвард Зари колумбиец Руис: «В Украине со мной происходили неприятные события». Еще один опущенец на почве расизма появился, видите ли охранник в магазине на него не так глянул Лучше бы рассказал о своих достижениях как футболиста, за время пребывания с Заре, хотя о каких успехах может идти речь, если оказался полным нифелем, абсолютно не показав ничего
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.04.2021 10:09
    +3
    думали что цыган стибрить пришёл....чё ещё на тебя смотреть...достали уже эти нытики-вон марлос темнее тебя и уже с паспортом и никогда не ноет что в магазине на него смотрят
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 09.04.2021 10:08
    +2
    "то помічав, як охоронець стоїть ззаду."
    ---------------------------
    Це як він так "помічав задом"? Типу комис поглядом і крадькома повертався - таким чином перевіряючи чи за ним не слідкують? Не думав він, що саме такі його "підглядування" і викликали інтерес певний охоронця (якщо він взагалі був, а не вигадки), який, мабуть, не раз бачив подібні рухи-дії у людей, які щось хочуть поцупити?
    Вже і латиноамериканці ("мулати" - це ще не заборонене слово?), почали про колір говорити... А взагалі, чого він заглядав на охоронця, чи часщм не тому, що він білий?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 09:39
    +11
    Ой баран, а то шо охранники смотрят за всеми не вариант и то шо в стране где нет особо цветных на вас просто могут смотреть тоже?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 09:39
    +11
    Ой баран, а то шо охранники смотрят за всеми не вариант и то шо в стране где нет особо цветных на вас просто могут смотреть тоже?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 10:30
    +4
    "Удивительно", но если б в каком-то городе африканском где одни негрилы зашел белый, то он тоже бы "ощущал" что на него мб смотрят и такое вполне могло бы быть ну и в принципе кукухой бы ехал шо он 1 белый, а остальные черные
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.04.2021 10:09
    +3
    думали что цыган стибрить пришёл....чё ещё на тебя смотреть...достали уже эти нытики-вон марлос темнее тебя и уже с паспортом и никогда не ноет что в магазине на него смотрят
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 09.04.2021 10:08
    +2
    "то помічав, як охоронець стоїть ззаду."
    ---------------------------
    Це як він так "помічав задом"? Типу комис поглядом і крадькома повертався - таким чином перевіряючи чи за ним не слідкують? Не думав він, що саме такі його "підглядування" і викликали інтерес певний охоронця (якщо він взагалі був, а не вигадки), який, мабуть, не раз бачив подібні рухи-дії у людей, які щось хочуть поцупити?
    Вже і латиноамериканці ("мулати" - це ще не заборонене слово?), почали про колір говорити... А взагалі, чого він заглядав на охоронця, чи часщм не тому, що він білий?
    Ссылка
    Игорь Климов
    online
      Игорь Климов, 09.04.2021 10:27
    +1
    Охранник пялился потому что Колумбийца не в жизнь не видел, да ещё и спортивного. Просто из за интереса
    Ссылка
    scorpio16
      scorpio16, 09.04.2021 10:27
    +1
    Та кому ты надо )
    На самом деле на цигана похож вот и внимательно смотрела охрана )
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 09.04.2021 10:15
    +1
    Экс-форвард Зари колумбиец Руис: «В Украине со мной происходили неприятные события». Еще один опущенец на почве расизма появился, видите ли охранник в магазине на него не так глянул Лучше бы рассказал о своих достижениях как футболиста, за время пребывания с Заре, хотя о каких успехах может идти речь, если оказался полным нифелем, абсолютно не показав ничего
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 09.04.2021 10:42
    0
    Когда нечего сказать о своих успехах, то начинается "блаблабла"... Задрали, новый трэнд, поплакаться - то посмотрели не так, то на ухо шепнул, то корку банана кто-то где-то бросил...
    А зайди белый в чёрный район?!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 09.04.2021 10:24
    0
    Охранник знает, что недостачу потом повесят на всю смену, вот и пристально смотрел, чтобы цыган не вынес в карман чего лишнего
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.04.2021 10:16
    0
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 09.04.2021 10:15
    0
    Как достали уже эти нытики, они уже ставят себя выше других людей. Какой расизм??? Это в Америке - может быть... Пускай они замаливают грехи, работорговцы хреговы
    Ссылка
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