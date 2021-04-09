Экс-форвард Зари: «В Украине со мной происходили неприятные события»

Бывший форвард «Зари» Леонардо Руис высказался о проблеме расизма в Испании, а также вспомнил неприятный, с его точки зрения, эпизод из жизни в Украине.
«Это правда, когда говорят, что в Ла Лиге нет расизма. Я играю в Испании уже год, и заметил большое уважение со стороны всех, включая соперников. У нас не было никаких неприятных эпизодов. Я никогда не ощущал себя оскорбленным из-за цвета своей кожи. В Украине со мной происходили неприятные события. Когда я ходил на рынок или в магазин одежды за покупками, то замечал, как охранник стоит сзади, чтобы присматривать за мной. Видел, что наблюдение было практически всегда, чего здесь попросту не бывает», - отметил Руис.
Напомним, Леонардо Руис выступал за «Зарю» в сезоне-2018/19 на правах аренды из лиссабонского «Спортинга». Ныне колумбийский форвард также на условиях аренды выступает в Испании за «Логроньес».
Источник — Marca
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А зайди белый в чёрный район?!
На самом деле на цигана похож вот и внимательно смотрела охрана )
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Це як він так "помічав задом"? Типу комис поглядом і крадькома повертався - таким чином перевіряючи чи за ним не слідкують? Не думав він, що саме такі його "підглядування" і викликали інтерес певний охоронця (якщо він взагалі був, а не вигадки), який, мабуть, не раз бачив подібні рухи-дії у людей, які щось хочуть поцупити?
Вже і латиноамериканці ("мулати" - це ще не заборонене слово?), почали про колір говорити... А взагалі, чого він заглядав на охоронця, чи часщм не тому, що він білий?
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Це як він так "помічав задом"? Типу комис поглядом і крадькома повертався - таким чином перевіряючи чи за ним не слідкують? Не думав він, що саме такі його "підглядування" і викликали інтерес певний охоронця (якщо він взагалі був, а не вигадки), який, мабуть, не раз бачив подібні рухи-дії у людей, які щось хочуть поцупити?
Вже і латиноамериканці ("мулати" - це ще не заборонене слово?), почали про колір говорити... А взагалі, чого він заглядав на охоронця, чи часщм не тому, що він білий?
На самом деле на цигана похож вот и внимательно смотрела охрана )
А зайди белый в чёрный район?!
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