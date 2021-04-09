Чарльстон. Известны все участницы 1/4 финала

Восьмого апреля на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне состоялись матчи третьего круга.
Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса вынуждена была сняться с матча против Юлии Путинцевой со счета 6:0, 2:2 из-за травмы. Лидер мирового рейтинга Эшли Барти лишь в трех сетах сетах сломила сопротивление американки Шелби Роджерс. Чешка Петра Квитова в двух сетах проиграла Данке Ковинич из Черногории.
Кори Гауфф впервые в карьере вышла в четвертьфинал грунтового турнира, а Слоан Стивенс добыла уже вторую подряд победу над теннисисткой из топ-100 после одиннадцати поражений подряд.
Чарльстон. Пары 1/4 финала
Эшли Барти [1] – Паула Бадоса
Вероника Кудерметова [15] – Слоан Стивенс
Юлия Путинцева [11] – Данка Ковинич
Онс Жабер [12] – Кори Гауфф [14]
Источник — Sport.ua
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