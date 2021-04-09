Чарльстон. Известны все участницы 1/4 финала

Гарбинье Мугуруса и Петра Квитова покинули турнир, Эшли Барти продолжает борьбу

  • 09.04.2021 09:35
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Чарльстон. Известны все участницы 1/4 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Восьмого апреля на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне состоялись матчи третьего круга.

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса вынуждена была сняться с матча против Юлии Путинцевой со счета 6:0, 2:2 из-за травмы. Лидер мирового рейтинга Эшли Барти лишь в трех сетах сетах сломила сопротивление американки Шелби Роджерс.  Чешка Петра Квитова в двух сетах проиграла Данке Ковинич из Черногории.

Кори Гауфф впервые в карьере вышла в четвертьфинал грунтового турнира, а Слоан Стивенс добыла уже вторую подряд победу над теннисисткой из топ-100 после одиннадцати поражений подряд. 

Чарльстон. Пары 1/4 финала

 Эшли Барти [1] –  Паула Бадоса 
 Вероника Кудерметова [15] –  Слоан Стивенс 

 Юлия Путинцева [11] –  Данка Ковинич
 Онс Жабер [12] –  Кори Гауфф [14]

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Источник — Sport.ua

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