Кубок Франции. Лион по пенальти победил Ред Стар и вышел в 1/4 финала

Одна из лучших команд Франции с трудом одолела клуб третьего дивизиона

  • 09.04.2021 02:00
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Кубок Франции. Лион по пенальти победил Ред Стар и вышел в 1/4 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу «Лион» одержал гостевую победу над парижским клубом «Ред Стар», выступающим в третьем по силе дивизионе.

Основное время завершилось со счетом 2:2, в составе «Лиона» в первом тайме по голу забили Лукас Пакета и Мемфис Депай.

Во втором тайме «Ред Стар» смог отыграться, однако в серии пенальти более успешно исполняли 11-метровые игроки «Лиона» – 5:4.

Кубок Франции. 1/8 финала

«Ред Стар» – «Лион» – 2:2, по пенальти – 4:5
Голы: Ба, 61. Рой, 74. – Пакета, 28. Депай, 45.

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Источник — Sport.ua

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