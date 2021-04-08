ТРУБИН: «Вратарю дебютировать в сборной сложнее, чем полевому игроку»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана дебютировал в сборной Украины.
«Это очень приятное для меня событие, ведь осуществилась моя мечта. Цель каждого футболиста - выступать за свою сборную. Для голкипера осуществить эту мечту несколько сложнее, чем полевому игроку, ведь тебя редко выпускают на замену, нужно выступать в основном составе».
«Для меня это огромный шаг, который делает меня сильнее. Я понимаю, что моя работа не проходит даром», - сказал Трубин.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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