ТРУБИН: «Вратарю дебютировать в сборной сложнее, чем полевому игроку»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана дебютировал в сборной Украины.

«Это очень приятное для меня событие, ведь осуществилась моя мечта. Цель каждого футболиста - выступать за свою сборную. Для голкипера осуществить эту мечту несколько сложнее, чем полевому игроку, ведь тебя редко выпускают на замену, нужно выступать в основном составе».

«Для меня это огромный шаг, который делает меня сильнее. Я понимаю, что моя работа не проходит даром», - сказал Трубин.