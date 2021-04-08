Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Для нас будет трагедия, если Украина не выйдет на ЧМ»

Защитник рассчитывает исправить ситуацию

  • 08.04.2021 22:11
  • 830 просмотров
  • 13 комментариев
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Для нас будет трагедия, если Украина не выйдет на ЧМ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Андерлехта» и сборной и Украины Богдан Михайличенко прокомментировал три ничейных результата национальной команды на старте отбора ЧМ-2022.

«Не знаю, с чем связаны последние результаты. С Францией где-то повезло нам, взяли очко. А дальше нам уже не повезло. Особенно с Казахстаном, который два удара сделал. У нас было 26 ударов. 1:1 - и сразу начинается, что все плохо».

«Ошибка Миколенко в матче с Финляндией? Все его поддержали, потому что с каждым может случиться. Так и со мной могло случиться. Мы настраивались дальше на Казахстан, но вон как получилось».

«Конечно, если не выйдем на ЧМ-2022, то для нас это будет трагедией. У нас есть задача попасть туда, и если не выполним задачу, то это трагедия. Но еще все впереди», - считает Михайличенко.

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Источник — FootballHub

(2 голоса)

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Комментарии
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 22:39
    0
    dd dent, 08.04.2021 22:30
    Топ игрок вообще-то, шо не видно было с кумысом какой уровень у него?!
    Было видно, что даже пьяный Мыкола на одной ноге с лёгкостью выиграет конкуренцию на своём фланге
    Ссылка
    smevt
      smevt, 08.04.2021 22:34
    0
    для тебе, пиздюк, не буде! (який провалив гру з казахами). а от для вболівальників, трагедія буде!
    трагедія вже те, що гравці так думають!?
    п.с. хлопчині, до збірної ще рости і рости.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 22:30
    0
    Александр Федько, 08.04.2021 22:28
    А тебе то шо? Ты ж и так в Топ клубе играешь
    Топ игрок вообще-то, шо не видно было с кумысом какой уровень у него?!
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 08.04.2021 22:28
    -1
    А тебе то шо? Ты ж и так в Топ клубе играешь
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 08.04.2021 22:27
    +1
    Снова "разбили" на десяток вбросов одну вьюху, неделю будут смаковать...
    Ссылка
    PETP0
      PETP0, 08.04.2021 22:26
    0
    В смысле если? Вы уже просрали все что могли.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 22:25
    -1
    Владимир Копяк, 08.04.2021 22:22
    В смысле - трагедия впереди... Мы как бы до осени оттягиваем момент полного понимания трагизма ситуации... А какая это трагедия - непопадание на финальную часть ЧМ? Что, жизнь прекратится на Земле? Потом всемирный начнется? Пришельцы всех уничтожат? Так нет, ничего не случится... Кто то просто не попадет на месячник хорошего футбола, но есть телик, по нему и посмотрим на других, более мастеровитых футболистов, а наши разрядники пусть учатся, может и попадут когда то на этот праздник...
    Все шансы есть, только теперь надо лишать очков Боснию ту же и выигрывать игры на выезде как-то - фантастика короче
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 08.04.2021 22:24
    +1
    Трагедия когда команда философов не играет. А тренер состав подобрать не может.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 22:22
    -1
    Ihor86, 08.04.2021 22:17
    После того уровня, который показал Михайличенко в матче с Казахстаном считаю что мы его уже не увидим в сборной при Шевченко!
    Увидим, он же в топ клубе играет, сам сказал
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 08.04.2021 22:22
    +3
    В смысле - трагедия впереди... Мы как бы до осени оттягиваем момент полного понимания трагизма ситуации... А какая это трагедия - непопадание на финальную часть ЧМ? Что, жизнь прекратится на Земле? Потом всемирный начнется? Пришельцы всех уничтожат? Так нет, ничего не случится... Кто то просто не попадет на месячник хорошего футбола, но есть телик, по нему и посмотрим на других, более мастеровитых футболистов, а наши разрядники пусть учатся, может и попадут когда то на этот праздник...
    Ссылка
    VAD
      VAD, 08.04.2021 22:19
    +3
    Пусть пересмотрит свою игру, звизда.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 08.04.2021 22:17
    +3
    После того уровня, который показал Михайличенко в матче с Казахстаном считаю что мы его уже не увидим в сборной при Шевченко!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 22:15
    -1
    Так играли б может не как пахиты с кумысом?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 08.04.2021 22:22
    +3
    В смысле - трагедия впереди... Мы как бы до осени оттягиваем момент полного понимания трагизма ситуации... А какая это трагедия - непопадание на финальную часть ЧМ? Что, жизнь прекратится на Земле? Потом всемирный начнется? Пришельцы всех уничтожат? Так нет, ничего не случится... Кто то просто не попадет на месячник хорошего футбола, но есть телик, по нему и посмотрим на других, более мастеровитых футболистов, а наши разрядники пусть учатся, может и попадут когда то на этот праздник...
    Ссылка
    VAD
      VAD, 08.04.2021 22:19
    +3
    Пусть пересмотрит свою игру, звизда.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 08.04.2021 22:17
    +3
    После того уровня, который показал Михайличенко в матче с Казахстаном считаю что мы его уже не увидим в сборной при Шевченко!
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 08.04.2021 22:27
    +1
    Снова "разбили" на десяток вбросов одну вьюху, неделю будут смаковать...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 08.04.2021 22:24
    +1
    Трагедия когда команда философов не играет. А тренер состав подобрать не может.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 22:39
    0
    dd dent, 08.04.2021 22:30
    Топ игрок вообще-то, шо не видно было с кумысом какой уровень у него?!
    Было видно, что даже пьяный Мыкола на одной ноге с лёгкостью выиграет конкуренцию на своём фланге
    Ссылка
    smevt
    online
      smevt, 08.04.2021 22:34
    0
    для тебе, пиздюк, не буде! (який провалив гру з казахами). а от для вболівальників, трагедія буде!
    трагедія вже те, що гравці так думають!?
    п.с. хлопчині, до збірної ще рости і рости.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 22:30
    0
    Александр Федько, 08.04.2021 22:28
    А тебе то шо? Ты ж и так в Топ клубе играешь
    Топ игрок вообще-то, шо не видно было с кумысом какой уровень у него?!
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 08.04.2021 22:26
    0
    В смысле если? Вы уже просрали все что могли.
    Ссылка
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