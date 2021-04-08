Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Для нас будет трагедия, если Украина не выйдет на ЧМ»

Защитник «Андерлехта» и сборной и Украины Богдан Михайличенко прокомментировал три ничейных результата национальной команды на старте отбора ЧМ-2022.

«Не знаю, с чем связаны последние результаты. С Францией где-то повезло нам, взяли очко. А дальше нам уже не повезло. Особенно с Казахстаном, который два удара сделал. У нас было 26 ударов. 1:1 - и сразу начинается, что все плохо».

«Ошибка Миколенко в матче с Финляндией? Все его поддержали, потому что с каждым может случиться. Так и со мной могло случиться. Мы настраивались дальше на Казахстан, но вон как получилось».

«Конечно, если не выйдем на ЧМ-2022, то для нас это будет трагедией. У нас есть задача попасть туда, и если не выполним задачу, то это трагедия. Но еще все впереди», - считает Михайличенко.