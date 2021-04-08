Гранада – Манчестер Юнайтед. Погба будет рвать. Стартовые составы

8 апреля в 22:00 в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы «Гранада» принимает «Манчестер Юнайтед».
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.
Стартовые составы: «Гранада» – «Манчестер Юнайтед».
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Источник — УЕФА
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