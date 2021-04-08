Артем ДОВБИК: «Цель Днепра-1 - зацепиться за место в топ-5»

Команда добилась прогресса во второй части сезона

  • 08.04.2021 21:29
  • 751 просмотр
  • 3 комментария
Артем ДОВБИК: «Цель Днепра-1 - зацепиться за место в топ-5»
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» уходил на зимний перерыв на последнем месте в таблице УПЛ, однако во второй части сезона не потерпел ни одного поражения в 7 турах и может претендовать на еврокубки.

Форвард Артем Довбик рассказала о целях команды.

- Выбравшись из нижней части таблицы, «Днепр-1» лишь на шесть очков отстает от еврокубкового пятого места. Может, есть смысл побороться?

- Да, у нас стоит задача попытаться зацепиться за эту позицию. Правда, мы понимаем, что это хоть и реально, но все же трудно сделать, потому что осталось мало игр. К тому же, они непростые - в частности, с «Динамо» и «Шахтером», дома с «Зарей». Но мы будем делать все возможное для того, чтобы достичь поставленной цели. Тем более, что в отличие от осенней части чемпионата, статистика по весне у нас хорошая.

- Какой из матчей, сыгранных этой весной, дался вашей команде тяжелее всего?

- Наверное, недавняя встреча с «Десной». Поле на стадионе в Чернигове было тяжелым, и сам соперник не из легких. «Десна» - крепкая команда, и обыграть ее было непросто. Первый тайм проходил на равных, но потом, когда мы забили мяч, немного «подсели». Соперник больше контролировали ход игры, зажав нас. Нам было трудно, и мы пытались выбегать в контратаки. Однако это не очень получалось - и из-за поле, и учитывая умелые оборонительные действия «Десны». Матч был тяжелым, но в то же время победа в нем дала нам больше уверенности. Ведь мы обыграли одну из ведущих команд нашего чемпионата.

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Источник — UA-Football

(4 голоса)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 08.04.2021 22:24
    +1
    Если бы Днепр играл со старта как сейчас, то боролся бы за второе место.
    Ссылка
    _smart_Forever
      _smart_Forever, 08.04.2021 22:13
    +1
    Что мешает, для начала, нагнуть на уровень ширинки дррнамо??
    Ссылка
    var
      var, 08.04.2021 22:04
    -1
    Через 2-3 года.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 08.04.2021 22:24
    +1
    Если бы Днепр играл со старта как сейчас, то боролся бы за второе место.
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 08.04.2021 22:13
    +1
    Что мешает, для начала, нагнуть на уровень ширинки дррнамо??
    Ссылка
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