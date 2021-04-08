Атлетико нужен Каналес

Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании 30-летнего атакующего полузащитника «Бетиса» Серхио Каналеса. Трансфер может состояться уже будущим летом.

Каналес выступает за «Бетис» с лета 2018 года после перехода из «Сосьедада» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Серхио провел за «Бетис»26 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт футболиста с «Бетисом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Каналеса составляет €20 миллионов.

В активе Серхио 10 матчей в составе сборной Испании, где он забил один гол.