Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Вернуться в Динамо? Я сейчас играю в топ-команде»

Защитник хотел бы закрепиться в чемпионате Бельгии

  • 08.04.2021 19:28
  • 490 просмотров
  • 4 комментария
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Вернуться в Динамо? Я сейчас играю в топ-команде»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Андерлехта» и сборной Украины Богдан Михайличенко на этом этапе карьеры рассчитывает закрепиться в основе топ-клуба Бельгии.

«Мне нравятся чемпионаты Италии и Англии. Итальянский футбол снова поднимается, в том числе наши ребята там играют. Вернуться в «Динамо»? Жизнь покажет, не задумывался. Сейчас я в «Андерлехте», и я приложу максимум усилий, чтобы здесь остаться и выигрывать трофеи».

«Может, вернусь когда-то в Украину, не знаю. Я сейчас нахожусь в топ-команде, и моя задача здесь взять чемпионат и Кубок», - сказал Михайличенко.

Игрок в нынешнем сезоне провел 19 матчей.

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Источник — FootballHub

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:39
    +1
    Ой, та сиди уже в своей топ команде, не особо то и нужен тут, да и там не блещет
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 08.04.2021 19:37
    0
    не сміши максику, коли вони останього разу були в ЛЧ або ЛЄ? і якщо 4 місце зараз це для тебе результат
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 08.04.2021 19:36
    -1
    Mole_M@ks, 08.04.2021 19:33
    Молодец ,Дынамо далеко конечно до Андерлехта
    Да и шахте до Динамо , даже дальше , чем Агробизнесу.
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    Mole_M@ks
      Mole_M@ks, 08.04.2021 19:33
    -3
    Молодец ,Дынамо далеко конечно до Андерлехта
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:39
    +1
    Ой, та сиди уже в своей топ команде, не особо то и нужен тут, да и там не блещет
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 08.04.2021 19:37
    0
    не сміши максику, коли вони останього разу були в ЛЧ або ЛЄ? і якщо 4 місце зараз це для тебе результат
    Ссылка
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