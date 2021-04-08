Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Вернуться в Динамо? Я сейчас играю в топ-команде»

Защитник «Андерлехта» и сборной Украины Богдан Михайличенко на этом этапе карьеры рассчитывает закрепиться в основе топ-клуба Бельгии.

«Мне нравятся чемпионаты Италии и Англии. Итальянский футбол снова поднимается, в том числе наши ребята там играют. Вернуться в «Динамо»? Жизнь покажет, не задумывался. Сейчас я в «Андерлехте», и я приложу максимум усилий, чтобы здесь остаться и выигрывать трофеи».

«Может, вернусь когда-то в Украину, не знаю. Я сейчас нахожусь в топ-команде, и моя задача здесь взять чемпионат и Кубок», - сказал Михайличенко.

Игрок в нынешнем сезоне провел 19 матчей.