ФОТО. Худи + желтые носки. Пятов показал, как стать своим в тусовке детей

36-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поделился опытом, как стать своим для детской компании.
«Надел худи и желтые носки. И ты уже свой в тусовке детей.
Я, конечно, не эксперт по детской психологии, но попробовать стоит.
В отношениях со своими детьми не выдумываю велосипед. Просто люблю», — прокомментировал Пятов свое фото.
Пятов — отец четверых детей.
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Источник — Instagram
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