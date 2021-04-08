ФОТО. Худи + желтые носки. Пятов показал, как стать своим в тусовке детей

36-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поделился опытом, как стать своим для детской компании.

«Надел худи и желтые носки. И ты уже свой в тусовке детей.

Я, конечно, не эксперт по детской психологии, но попробовать стоит.

В отношениях со своими детьми не выдумываю велосипед. Просто люблю», — прокомментировал Пятов свое фото.

Пятов — отец четверых детей.