Манчестер Юнайтед наблюдает за Кулусевски

Английский «Манчестер Юнайтед» внимательно наблюдает за 20-летним правым вингером «Ювентуса» Деяном Кулусевски.

«Ювентус» не горит желанием продавать своего футболиста, но Кулусевски ранее уже связывали «красными дьяволами».

Контракт Кулусевски принадлежит «Ювентусу» после перехода из «Аталанты» в январе 2020 года за €35 миллионов. В текущем сезоне Деян провел за «Ювентус» 37 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Контракт игрока с туринским клубом рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Кулусевски составляет €45 миллионов.