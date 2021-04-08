Стало известно, где и когда состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины

«Агробизнес» и «Динамо» сыграют в Тернополе, «Александрия» и «Заря» встретятся в Александрии

  • 08.04.2021 17:52
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Стало известно, где и когда состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины
© ФК Тернополь

Определились время начала и место проведения поединков 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины сезона 2020/2021.

Кубок Украины. 1/2 финала

21.04.2021

«Агробизнес» (Волочиск) — «Динамо» (Киев). Тернополь. Городской стадион. 16.00.

«Александрия» (Александрия) — «Заря» (Луганск). Александрия. КСК «Ника». 18.30.

Финал Кубка Украины сезона 2020/2021 должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая этого года.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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