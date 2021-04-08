Стало известно, где и когда состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины

Определились время начала и место проведения поединков 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины сезона 2020/2021.
Кубок Украины. 1/2 финала
21.04.2021
«Агробизнес» (Волочиск) — «Динамо» (Киев). Тернополь. Городской стадион. 16.00.
«Александрия» (Александрия) — «Заря» (Луганск). Александрия. КСК «Ника». 18.30.
Финал Кубка Украины сезона 2020/2021 должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая этого года.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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