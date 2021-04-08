Манор СОЛОМОН: «Мариуполь отдаст все силы. Но мы хотим победы»

21-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон поделился ожиданиями от поединка 21-го тура УПЛ «Мариуполем».

«Мы знаем, что соперник отдаст все свои силы. Мы же хотим одного – победы. На каждый поединок выходим только ради этого. Рады, что выиграли предыдущий матч и добыли три очка. То же самое хотим сделать и во встрече с «Мариуполем», — считает Соломон.

Матч 21-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Шахтер» состоится в субботу, 10 апреля, на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 14:00.