Манор СОЛОМОН: «Мариуполь отдаст все силы. Но мы хотим победы»

21-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон поделился ожиданиями от поединка 21-го тура УПЛ «Мариуполем».
«Мы знаем, что соперник отдаст все свои силы. Мы же хотим одного – победы. На каждый поединок выходим только ради этого. Рады, что выиграли предыдущий матч и добыли три очка. То же самое хотим сделать и во встрече с «Мариуполем», — считает Соломон.
Матч 21-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Шахтер» состоится в субботу, 10 апреля, на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 14:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Киевляне в предпоследнем туре будут выпрыгивать из трусов и вылезать из шкуры, что бы не проиграть опять Мариуполю договорняк 2:3 (2:0)
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