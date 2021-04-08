Манор СОЛОМОН: «Мариуполь отдаст все силы. Но мы хотим победы»

Футболист «Шахтера» готовится к поединку 21-го тура УПЛ

  • 08.04.2021 17:15
  • 435 просмотров
  • 24 комментария
Манор СОЛОМОН: «Мариуполь отдаст все силы. Но мы хотим победы»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

21-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон поделился ожиданиями от поединка 21-го тура УПЛ «Мариуполем».

«Мы знаем, что соперник отдаст все свои силы. Мы же хотим одного – победы. На каждый поединок выходим только ради этого. Рады, что выиграли предыдущий матч и добыли три очка. То же самое хотим сделать и во встрече с «Мариуполем», — считает Соломон.

Матч 21-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Шахтер» состоится в субботу, 10 апреля, на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 14:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 08.04.2021 18:06
    0

    Арендуполь захочет что б побыстрее закончилось это театральное представление, в котором девочек приковывают к кровати наручниками и вся команда делает свое грязное дело
    Ссылка
    var
      var, 08.04.2021 18:06
    0
    Переплюнуть Динамо всё равно не удастся.
    Киевляне в предпоследнем туре будут выпрыгивать из трусов и вылезать из шкуры, что бы не проиграть опять Мариуполю договорняк 2:3 (2:0)
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.04.2021 18:04
    0
    Первая половина заголовка правильная-Мариуполь отдаст
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 18:03
    0
    funnycat, 08.04.2021 17:59
    Ребят,тут на многих ресурсах спортивных прошла инфа что Пихалёнок и Игнатенко сообщил руководству Шахтёра ,что Днепр 1 собирается сливать матч Динамо,моё мнение что это не правда ,не ведитесь на провокации
    Немытый, покажи хоть один такой ресурс
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 18:02
    0
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 17:59
    -4
    Ребят,тут на многих ресурсах спортивных прошла инфа что Пихалёнок и Игнатенко сообщил руководству Шахтёра ,что Днепр 1 собирается сливать матч Динамо,моё мнение что это не правда ,не ведитесь на провокации
    Ссылка
    GluzKo
    online
      GluzKo, 08.04.2021 17:57
    0
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 08.04.2021 17:56
    +4
    судя по кол-ву ржущих прям не новость, а анекдот
    Ссылка
    Greenwood
      Greenwood, 08.04.2021 17:54
    +2
    Ссылка
    ReallyHad
      ReallyHad, 08.04.2021 17:53
    +3
    Ссылка
    Viktorio
      Viktorio, 08.04.2021 17:51
    +4
    Ссылка
    Mavritanes
      Mavritanes, 08.04.2021 17:49
    +4
    смэшной эвгейский малтшик
    Ссылка
    bearman
      bearman, 08.04.2021 17:46
    +6
    Ссылка
    Aerobus43
      Aerobus43, 08.04.2021 17:46
    +5
    Ссылка
    sapr_jenja
      sapr_jenja, 08.04.2021 17:45
    +5
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 08.04.2021 17:37
    +5
    Хитрый еврей лишнего не скажет
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 08.04.2021 17:37
    +5
    У Арендуполя кістки дуже гнучкі.😂😂😂
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 08.04.2021 17:37
    +5
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.04.2021 17:33
    +4
    Я думал евреи умная нация, хотя вот по словам этого Изи, так не скажешь. Но тут, как говориться, попал к даунам, сам дауном стал
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 08.04.2021 17:30
    +4
    Уже хотя бы молчали!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 17:23
    +8
    да, марик костьми ляжет, но очки возьмет
    Ссылка
    bearman
      bearman, 08.04.2021 17:46
    +6
    Ссылка
    Мирон Андрусский
      Мирон Андрусский, 08.04.2021 17:23
    +6
    Мы знаем, что соперник отдаст все свои силы
    Ссылка
    Aerobus43
      Aerobus43, 08.04.2021 17:46
    +5
    Ссылка
    sapr_jenja
      sapr_jenja, 08.04.2021 17:45
    +5
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 08.04.2021 17:37
    +5
    Хитрый еврей лишнего не скажет
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 08.04.2021 17:37
    +5
    У Арендуполя кістки дуже гнучкі.😂😂😂
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 08.04.2021 17:37
    +5
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 17:29
    +5
    Мирон Андрусский, 08.04.2021 17:23
    Мы знаем, что соперник отдаст все свои силы
    Да ладно, будет бой однозначно, тем более шахта так бзданула чего-то от фарма шо даже 13 или ск там игроков арендованных не выйдет ... у них там хоть на состав наберется людей?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 17:56
    +4
    судя по кол-ву ржущих прям не новость, а анекдот
    Ссылка
    Viktorio
      Viktorio, 08.04.2021 17:51
    +4
    Ссылка
    Mavritanes
      Mavritanes, 08.04.2021 17:49
    +4
    смэшной эвгейский малтшик
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.04.2021 17:33
    +4
    Я думал евреи умная нация, хотя вот по словам этого Изи, так не скажешь. Но тут, как говориться, попал к даунам, сам дауном стал
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 08.04.2021 17:30
    +4
    Уже хотя бы молчали!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 08.04.2021 17:29
    +4
    Я чуть кофе не подавился.
    Ссылка
    ReallyHad
      ReallyHad, 08.04.2021 17:53
    +3
    Ссылка
    Greenwood
      Greenwood, 08.04.2021 17:54
    +2
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.04.2021 18:06
    0

    Арендуполь захочет что б побыстрее закончилось это театральное представление, в котором девочек приковывают к кровати наручниками и вся команда делает свое грязное дело
    Ссылка
    var
      var, 08.04.2021 18:06
    0
    Переплюнуть Динамо всё равно не удастся.
    Киевляне в предпоследнем туре будут выпрыгивать из трусов и вылезать из шкуры, что бы не проиграть опять Мариуполю договорняк 2:3 (2:0)
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.04.2021 18:04
    0
    Первая половина заголовка правильная-Мариуполь отдаст
    Ссылка
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