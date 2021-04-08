ФОТО. Исмаили и Корниенко вернулись в общую группу Шахтера

«Шахтер» продолжает готовиться к матчу с «Мариуполем». 8 апреля тренировке в Святошино предшествовал получасовой видеоанализ. Также сегодня команда прошла тестирование на коронавирус.

Затем подопечные Луиша Каштру отправились на поле: после разминки и упражнений на держание мяча следовала работа над позиционной игрой, контратаками и ударами, а также большая двусторонка. В общей сложности сессия длилась 70 минут.

Отмечаем возвращение в общую группу Исмаили и Виктора Корниенко. Индивидуально занимался Давид Хочолава, а у Евгения Коноплянки своя программа восстановления от травмы.

Матч 21-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Шахтер» состоится в субботу, 10 апреля, на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 14:00.