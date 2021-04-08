В воротах Альянса мог сыграть полевой футболист

Команда Юрия Ярошенко потеряла сразу двух голкиперов

  • 08.04.2021 15:56
  • 414 просмотров
  • 0 комментариев
В воротах Альянса мог сыграть полевой футболист
© ФК Альянс

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал, почему в заявке команды в двух последних турах был всего один вратарь, и как команда готовится к следующей игре чемпионата против «Металлиста 1925».

«Сначала из-за травмы выбыл Александр Литвиненко, затем заболел Ярослав Важинский. Поскольку трансферное окно уже закрылось, то пришлось искать надежное пополнение среди свободных агентов, что сделать удалось не сразу. Однако в очередном календарном поединке с «Металлистом 1925» в нашей заявке уже будет второй вратарь — Иван Богдан, ранее выступавший за «Никополь».

Кто бы встал в ворота, если бы в матче с «Агробизнесом» или «Кристаллом» Руслан Ефанов по какой-то причине покинул поле? Была договоренность с защитником, капитаном команды Константином Пикулем, что он, в случае необходимости, заменит Ефанова, в свое время ему уже приходилось играть в воротах.

Что касается предстоящего противостояния с «Металлистом 1925», то, кроме Важинского, нам не смогут помочь травмированные Александр Медведев и Ян Осадчий. Однако мы настроены решительно и хотим дать бой одному из претендентов на повышение в классе», — отметил Ярошенко.

«Альянс» занимает 9 место в Первой лиге Украины, набрав 28 очков и имея одну игру в запасе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности