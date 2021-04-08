В воротах Альянса мог сыграть полевой футболист

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал, почему в заявке команды в двух последних турах был всего один вратарь, и как команда готовится к следующей игре чемпионата против «Металлиста 1925».

«Сначала из-за травмы выбыл Александр Литвиненко, затем заболел Ярослав Важинский. Поскольку трансферное окно уже закрылось, то пришлось искать надежное пополнение среди свободных агентов, что сделать удалось не сразу. Однако в очередном календарном поединке с «Металлистом 1925» в нашей заявке уже будет второй вратарь — Иван Богдан, ранее выступавший за «Никополь».

Кто бы встал в ворота, если бы в матче с «Агробизнесом» или «Кристаллом» Руслан Ефанов по какой-то причине покинул поле? Была договоренность с защитником, капитаном команды Константином Пикулем, что он, в случае необходимости, заменит Ефанова, в свое время ему уже приходилось играть в воротах.

Что касается предстоящего противостояния с «Металлистом 1925», то, кроме Важинского, нам не смогут помочь травмированные Александр Медведев и Ян Осадчий. Однако мы настроены решительно и хотим дать бой одному из претендентов на повышение в классе», — отметил Ярошенко.

«Альянс» занимает 9 место в Первой лиге Украины, набрав 28 очков и имея одну игру в запасе.