Дядя Надаля стал тренером одного из самых перспективных теннисистов мира

Тони Надаль будет работать вместе с Феликсом Оже-Альяссимом

  • 08.04.2021 14:55
  • 686 просмотров
  • 0 комментариев
Дядя Надаля стал тренером одного из самых перспективных теннисистов мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Надаль

Перспективный канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (№22 ATP), за плечами которого уже семь финалов на турнирах ATP, объявил, что его тренером стал Тони Надаль – родной дядя экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля.

Тони будет сопровождать 20-летнего Феликса на ближайшем Мастерсе в Монте-Карло, который стартует на следующей неделе.

Отметим, что Тони Надаль тренировал своего племянника до 2017 года, после чего дядю в команде заменил Карлос Мойя.

Рафаэль Надаль, который пропустил несколько турниров из-за травмы спины, также сыграет в на грунтовом Мастерсе в Монако.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности