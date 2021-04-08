Дядя Надаля стал тренером одного из самых перспективных теннисистов мира

Перспективный канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (№22 ATP), за плечами которого уже семь финалов на турнирах ATP, объявил, что его тренером стал Тони Надаль – родной дядя экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля.
Тони будет сопровождать 20-летнего Феликса на ближайшем Мастерсе в Монте-Карло, который стартует на следующей неделе.
Отметим, что Тони Надаль тренировал своего племянника до 2017 года, после чего дядю в команде заменил Карлос Мойя.
Рафаэль Надаль, который пропустил несколько турниров из-за травмы спины, также сыграет в на грунтовом Мастерсе в Монако.
Источник — Marca
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