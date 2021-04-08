Динамо проведет реконструкцию полей на базе и на стадионе им. Лобановского

Киевское «Динамо» проведет реконструкцию полей на клубной базе и на стадионе им. Лобановского. Покрытие полей заменят на гибридное. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Принято окончательное решение о реконструкции двух полей на НТБ «Конча-Заспа» и поля стадиона им. Лобановского. Для них выбрана технология SISGrass соответственно которой поле станет гибридным (прошитым специальными искусственными волокнами).

Подобная технология применяется сегодня на «Камп Ноу», «Стамфорд Бридж» и «Самми Офер», – сказано в сообщении.