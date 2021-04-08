Главный тренер Лацио заразился коронавирусом

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила жена тренера Гайя Лукарьелло у себя в Инстаграме:

«Всем привет. Хотим сообщить, что, к сожалению, вся наша семья сдала положительный тест на коронавирус. Мы чувствуем себя хорошо, и находимся на изоляции».

В воскресенье, 11 апреля «Лацио» в 30-м туре Серии А на выезде сыграет с «Вероной». Скорее всего, римский клуб отправится на выезд без своего наставника.