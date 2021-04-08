Катарина Завацкая – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№125 WTA) сыграет еще один матч на грунтовом 60-тысячнике ITF в Беллинцоне.
В поединке третьего круга вторая сеяная украинка сразится против Яны Фетт из Хорватии (№207 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №3 после матча Мендез – Бронцетти.
Ориентировочное время начало матча 15:40 по Киеву.
Плеер будет добавлен ближе к началу матча
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.