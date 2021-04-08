Украина футбольная. Агробизнес без побед, Металлист 1925 притормозил

Вийшов в ефір свіжий випуск інформаційно-аналітичної програми «Україна футбольна».
Експерт - Павло Кикоть.
У випуску:
- «Верес» і «Чорноморець» виграють свої матчі;
- «Агробізнес» три матчі без перемог, «Металіст 1925» і «Оболонь» пригальмували;
- Друга ліга: «Поділля» скористалося осічками конкурентів, вольова перемога «Кривбаса».
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Источник — ПФЛ
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