ВИДЕО. В академии Руха в Винниках произошел пожар

Вчера, 7 апреля, ночью произошел пожар в футбольной академии «Руха», которая находится в Винниках.
Возгорание произошло в ивент-холле, который строится. Сгорело около 300 кв. м. крыши.
По предварительной информации произошло короткое замыкание, пострадавших нет.
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Источник — Varta1
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