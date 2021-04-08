Динамо U-21 – Днепр-1 U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 9 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины среди молодежных команд, в котором сыграют «Динамо» U-21 и «Днепр-1» U-21. Поединок пройдет в Киеве на стадион имени Валерия Лобановского. Начало в 13:00.
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Источник — Sport.ua
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