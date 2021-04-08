Стали известны судейские назначения 21-го тура УПЛ

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 21-го тура чемпионата. Встречу между киевским «Динамо» и «Днепром-1» обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Пасхалом.
10 апреля, суббота
Мариуполь – Шахтер – Анатолий Абдула (Харьков)
Динамо – СК Днепр-1 – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава)
Десна – Александрия – Денис Шурман (Киевская область), арбитр VAR – Сергей Бойко (Киевская область)
11 апреля, воскресенье
Заря – Ингулец – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр)
Ворскла – Львов – Николай Балакин (Киевская область)
Рух – Минай – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Олимпик – Колос – Александр Дердо (Черноморск)
Источник — Комитет арбитров УАФ
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