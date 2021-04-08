Стали известны судейские назначения 21-го тура УПЛ

Матч «Динамо» – «Днепр-1» обслужит Игорь Пасхал

  • 08.04.2021 10:03
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Стали известны судейские назначения 21-го тура УПЛ
© ФК Динамо Киев. Игорь Пасхал

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 21-го тура чемпионата. Встречу между киевским «Динамо» и «Днепром-1» обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Пасхалом.

10 апреля, суббота

Мариуполь – Шахтер – Анатолий Абдула (Харьков)

Динамо – СК Днепр-1 – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава)

Десна – Александрия – Денис Шурман (Киевская область), арбитр VAR – Сергей Бойко (Киевская область)

11 апреля, воскресенье

Заря – Ингулец – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр)

Ворскла – Львов – Николай Балакин (Киевская область)

Рух – Минай – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Олимпик – Колос – Александр Дердо (Черноморск)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Комитет арбитров УАФ

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