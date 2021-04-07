ФОТО. Леднев показал, какой торт ему подарили на день рождения

Полузащитник киевского «Динамо» Богдан Леднев продемонстрировал, какой красивый торт ему подарили на 23-летие.
На торте изображен сам футболист во время исполнения удара.
По всей видимости, постаралась его девушка, которую зовут Маша.
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Источник — Instagram
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