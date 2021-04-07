ФОТО. Леднев показал, какой торт ему подарили на день рождения

Видимо, постаралась возлюбленная футболиста

  • 07.04.2021 22:26
  • 1571 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Леднев показал, какой торт ему подарили на день рождения
© ФК Динамо Киев. Богдан Леднев

Полузащитник киевского «Динамо» Богдан Леднев продемонстрировал, какой красивый торт ему подарили на 23-летие.

На торте изображен сам футболист во время исполнения удара.

По всей видимости, постаралась его девушка, которую зовут Маша.
 

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 07.04.2021 22:55
    +1
    Думаю, девушка Маша постаралась в другом, а торт заказала профессиональным кондитерам.
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 07.04.2021 22:55
    +1
    Думаю, девушка Маша постаралась в другом, а торт заказала профессиональным кондитерам.
    Ссылка
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