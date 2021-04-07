Ян Регенсбург
0 : 1
Вердер
07.04.2021, FT

Определился последний участник 1/2 финала Кубка Германии

«Вердер» прогнозировано обыграл клуб второй Бундеслиги

  • 07.04.2021 21:42
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Определился последний участник 1/2 финала Кубка Германии
© ФК Вердер. Юя Осако

В перенесенном матче 1/4 финала Кубка Германии «Вердер» в гостях справился с клубом «Ян Регенсбург».

Единственный гол в матче забил японец Юя Осако.

В полуфинале соперниками бременского клуба станет «РБ Лейпциг». За вторую путевку сразятся «Боруссия Д» и «Хольштайн Киль».

Кубок Германии. 1/4 финала

«Ян Регенсбург» – «Вердер» – 0:1
Гол: 0:1 – 52 Осако.

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Источник — Sport.ua

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