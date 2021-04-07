Катарина Завацкая – Эва Герреро-Альварес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Катарина Завацкая стартует на грунтовом 60-тысячнике ITF в Беллинцоне.
В матче второго круга вторая сеяная украинка сыграет против Эвы Герреро-Альварес из Испании.
Начало матча в 19:35 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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