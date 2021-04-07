ФОТО. Ведущая телеканала Shakhtar TV похвасталась идеальной фигурой

Юлия Палько очень любит бегать

  • 07.04.2021 19:29
  • 4709 просмотров
  • 14 комментариев
ФОТО. Ведущая телеканала Shakhtar TV похвасталась идеальной фигурой
© Инстаграм Юлии Палько

Украинская ведущая телеканала Shakhtar TV Юлия Палько похвасталась своей формой после пробежки.

«Сегодня снова бегала. Продолжаю набирать свою лучшую форму», – написала девушка в инстаграме. 

Отметим, что до «Шахтера» Юлия работала на телеканалах «Прямой», «Тонис» и TVi.

ФОТО. Украинская телеведущая Шахтера стала мегапопулярной в Италии

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Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 07.04.2021 20:43
    0
    Тоже в Италию захотела))))
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 07.04.2021 20:42
    0
    Палько -хвалько, это хронометраж с машины, в магаз ездила
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 07.04.2021 20:19
    +1
    maxno, 07.04.2021 19:59
    c анорексией знаток медицины!!!
    точняк
    я тупанул..))
    Ссылка
    руслан халитов
      руслан халитов, 07.04.2021 20:05
    +2
    Костлявая . Щас такие вмоде. Но с..Е.Кс с такими совсем фигня.
    Ссылка
    DINAMO
    online
      DINAMO, 07.04.2021 20:02
    0
    Да эта картинка из сайта знакомств ))).
    Не подставляйте девушку, е-е-е-й, редактора-а-а!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 07.04.2021 19:59
    +2
    Sergey RockStar, 07.04.2021 19:49
    Сейчас заходишь в инстаграм, листаешь ленту и уже начинаешь путаться в девушках - так все похожи стали.. Все как под копирку - пропала индивидуальность.. Но надо отдать должное фигура у Юльки на высоте) Правда, если еще скинет немного веса - сляжет с эпилепсией)
    c анорексией знаток медицины!!!
    Ссылка
    fon513
      fon513, 07.04.2021 19:58
    +3
    Теловедущая телоканала....Опять бегала...Молодец! Теперь ждем опять плавала...и опять велопробег...опять в зале...а вообще так и надо...он Селезнев так и остался в боксе
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    DINAMO
    online
      DINAMO, 07.04.2021 19:56
    +3
    Без слез не взглянешь, Худая как велосипед. Ее покормить хочется.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 07.04.2021 19:53
    +2
    шикарные половые губы!
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 07.04.2021 19:49
    +3
    Сейчас заходишь в инстаграм, листаешь ленту и уже начинаешь путаться в девушках - так все похожи стали.. Все как под копирку - пропала индивидуальность.. Но надо отдать должное фигура у Юльки на высоте) Правда, если еще скинет немного веса - сляжет с эпилепсией)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.04.2021 19:38
    +1
    Ihor86, 07.04.2021 19:32
    Вешалка худющая! На любителя
    норм
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 07.04.2021 19:33
    -11
    Голубые из муSSарни,все равно не оценят.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 07.04.2021 19:32
    -1
    Вешалка худющая! На любителя
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.04.2021 19:32
    +5
    че не разделась? товаром лицом нужно показывать
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.04.2021 19:32
    +5
    че не разделась? товаром лицом нужно показывать
    Ссылка
    fon513
      fon513, 07.04.2021 19:58
    +3
    Теловедущая телоканала....Опять бегала...Молодец! Теперь ждем опять плавала...и опять велопробег...опять в зале...а вообще так и надо...он Селезнев так и остался в боксе
    Ссылка
    DINAMO
    online
      DINAMO, 07.04.2021 19:56
    +3
    Без слез не взглянешь, Худая как велосипед. Ее покормить хочется.
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 07.04.2021 19:49
    +3
    Сейчас заходишь в инстаграм, листаешь ленту и уже начинаешь путаться в девушках - так все похожи стали.. Все как под копирку - пропала индивидуальность.. Но надо отдать должное фигура у Юльки на высоте) Правда, если еще скинет немного веса - сляжет с эпилепсией)
    Ссылка
    руслан халитов
      руслан халитов, 07.04.2021 20:05
    +2
    Костлявая . Щас такие вмоде. Но с..Е.Кс с такими совсем фигня.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 07.04.2021 19:59
    +2
    Sergey RockStar, 07.04.2021 19:49
    Сейчас заходишь в инстаграм, листаешь ленту и уже начинаешь путаться в девушках - так все похожи стали.. Все как под копирку - пропала индивидуальность.. Но надо отдать должное фигура у Юльки на высоте) Правда, если еще скинет немного веса - сляжет с эпилепсией)
    c анорексией знаток медицины!!!
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 07.04.2021 19:53
    +2
    шикарные половые губы!
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 07.04.2021 20:19
    +1
    maxno, 07.04.2021 19:59
    c анорексией знаток медицины!!!
    точняк
    я тупанул..))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.04.2021 19:38
    +1
    Ihor86, 07.04.2021 19:32
    Вешалка худющая! На любителя
    норм
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 07.04.2021 20:43
    0
    Тоже в Италию захотела))))
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 07.04.2021 20:42
    0
    Палько -хвалько, это хронометраж с машины, в магаз ездила
    Ссылка
    DINAMO
    online
      DINAMO, 07.04.2021 20:02
    0
    Да эта картинка из сайта знакомств ))).
    Не подставляйте девушку, е-е-е-й, редактора-а-а!!!
    Ссылка
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