ФОТО. Ведущая телеканала Shakhtar TV похвасталась идеальной фигурой

Украинская ведущая телеканала Shakhtar TV Юлия Палько похвасталась своей формой после пробежки.
«Сегодня снова бегала. Продолжаю набирать свою лучшую форму», – написала девушка в инстаграме.
Отметим, что до «Шахтера» Юлия работала на телеканалах «Прямой», «Тонис» и TVi.
ФОТО. Украинская телеведущая Шахтера стала мегапопулярной в Италии
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
я тупанул..))
Не подставляйте девушку, е-е-е-й, редактора-а-а!!!
я тупанул..))
Не подставляйте девушку, е-е-е-й, редактора-а-а!!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.