Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Сделаем все, чтобы обыграть Динамо»

Наставник «Агробизнеса» - о полуфинале Кубка Украины

  • 07.04.2021 18:43
  • 1206 просмотров
  • 0 комментариев
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Сделаем все, чтобы обыграть Динамо»
© fcab.com.ua. Александр Чижевский

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский заявил, что перед командой не стоит задача обыграть «Динамо» в полуфинале Кубка Украины (21 апреля):

- Мы очень рады и гордимся своей победой над «Шахтером». О ней мы - и я, и каждый игрок - будет помнить очень долго, а скорее всего, всю свою жизнь. Правда и то, что мы хотим выиграть и в «Динамо» и сделаем все, чтобы выйти в финал. Но поверьте, мы действуем по принципу, что ближайший матч - самый главный.

Поэтому об игре с динамовцами мы начнем думать и готовиться до нее тогда, когда придет ее очередь. А сейчас мы настраиваемся на матчи чемпионата, и никто не думает о «Динамо», а тем более не бережет себя в играх Первой лиги, чтобы ненароком не травмироваться и не сыграть в полуфинале кубкового турнира.

- Если откровенно, сейчас у «Агробизнеса» в приоритете Кубок Украины?
- Еще раз скажу то, что говорил перед четвертьфиналом против «Шахтера»: мы очень хотим и сделаем все, чтобы обыграть «Динамо».

Но также подчеркиваю, что перед нами не стоит задача выиграть Кубок. Кубок - это в значительной степени лотерея, в которой может случиться что угодно. А наша главная задача на сезон - повышение в классе, то есть завоевание путевки в Премьер-лигу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности