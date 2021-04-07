Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Сделаем все, чтобы обыграть Динамо»

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский заявил, что перед командой не стоит задача обыграть «Динамо» в полуфинале Кубка Украины (21 апреля):

- Мы очень рады и гордимся своей победой над «Шахтером». О ней мы - и я, и каждый игрок - будет помнить очень долго, а скорее всего, всю свою жизнь. Правда и то, что мы хотим выиграть и в «Динамо» и сделаем все, чтобы выйти в финал. Но поверьте, мы действуем по принципу, что ближайший матч - самый главный.

Поэтому об игре с динамовцами мы начнем думать и готовиться до нее тогда, когда придет ее очередь. А сейчас мы настраиваемся на матчи чемпионата, и никто не думает о «Динамо», а тем более не бережет себя в играх Первой лиги, чтобы ненароком не травмироваться и не сыграть в полуфинале кубкового турнира.

- Если откровенно, сейчас у «Агробизнеса» в приоритете Кубок Украины?

- Еще раз скажу то, что говорил перед четвертьфиналом против «Шахтера»: мы очень хотим и сделаем все, чтобы обыграть «Динамо».

Но также подчеркиваю, что перед нами не стоит задача выиграть Кубок. Кубок - это в значительной степени лотерея, в которой может случиться что угодно. А наша главная задача на сезон - повышение в классе, то есть завоевание путевки в Премьер-лигу.