Форвард Миная: «Было приятно сыграть против Роналду»

Анатолий Нуриев дебютировал за сборную Азербайджана

  • 07.04.2021 17:49
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Форвард Миная: «Было приятно сыграть против Роналду»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Миная» Анатолий Нуриев в марте дебютировал в составе сборной Азербайджана, сыграв в матчах отбора ЧМ-2022 против Португалии и Сербии.

«Впечатления, конечно, положительные. Когда был там, то где-то изначально не слишком понимал, где я и с кем выхожу играть на одно поле. Это понимание приходит уже дома. Когда эмоции немного улеглись, я осознал насколько это честь и насколько приятно было выйти на поле против таких игроков, как Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Душан Тадич. Очень хороший опыт и хорошие эмоции».

«Что сказать о Роналду? Скажу так - было интересно за ним понаблюдать. Это же человек, который столько всего добился и столько всего завоевал. Приятно было против него сыграть. Посвящения в сборной никакого не было. Пришел на общекомандный ужин, со всеми поздоровался, познакомился. Танца или песни не было».

«С кем было тяжелее всего? Пожалуй, против Сербии. Первый тайм мы бегали, отбивались, а во втором уже наладили игру, комбинации, больше владели мячом. Но в целом достаточно сложный матч, хоть мы могли взять очки в нем. Еще запомнились мне стадионы, где играли. «Ювентус Стэдиум» очень мне понравился - комфортный, уютный, небольшой. Понравился и стадион в Дебрецене, а также «Олимпийский» в Баку».

«Очень рассчитываю, что буду показывать хороший уровень футбола, чтобы меня и дальше вызывали в сборную», - сказал Нуриев.

В нынешнем сезоне УПЛ форвард забил 8 голов.

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Источник — ФК Минай

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