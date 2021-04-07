Марсело БЬЕЛСА: «Гвардиола – волшебник. Восхищаюсь его работой»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса поделился своим мнением по поводу наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы:

«Гвардиола – волшебник. Я перестал даже пытаться повторить то, что делает он.

Я с огромным восхищением отношусь к его работе. Осмысление того, что он привносит в игру, – это уже отличный способ влюбиться в футбол».