Марсело БЬЕЛСА: «Гвардиола – волшебник. Восхищаюсь его работой»

Наставник «Лидса» - о своем коллеге из «Манчестер Сити»

  • 07.04.2021 16:57
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Марсело БЬЕЛСА: «Гвардиола – волшебник. Восхищаюсь его работой»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Бьелса

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса поделился своим мнением по поводу наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы:

«Гвардиола – волшебник. Я перестал даже пытаться повторить то, что делает он.

Я с огромным восхищением отношусь к его работе. Осмысление того, что он привносит в игру, – это уже отличный способ влюбиться в футбол».

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Источник — Goal.com

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