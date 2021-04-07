Украина футбольная. Наименее результативный тур сезона

В четверг, 8 апреля в эфир выйдет очередной выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная». Премьера состоится на телеканале XSPORT в 00:20. Эксперт студии – Павел Кикоть.
В выпуске:
- «Верес» и «Черноморец» выигрывают свои матчи;
- «Агробизнес» три матча без побед, «Металлист 1925» и «Оболонь» притормозили;
- Вторая лига: «Подолье» воспользовалось осечками конкурентов, волевая победа «Кривбасса».
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Источник — ПФЛ
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