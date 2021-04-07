Куртуа назвал своих кумиров среди голкиперов

Голкипер «Реала» - о своих коллегах

  • 07.04.2021 15:48
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  • 1 комментарий
Куртуа назвал своих кумиров среди голкиперов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа назвал сильнейших голкиперов на данный момент и рассказал о кумирах своего детства:

«Такие вопросы всегда сложны, уровень вратарей сейчас очень высок. Есть поколения голкиперов. Облак, тер Штеген, Алиссон, я. Мы все примерно одного возраста, одного поколения. Нойер все еще в порядке. Но группа такая, оставлю публике право расставить нас по местам.

В детстве я был большим поклонником Касильяса, но позже, повзрослев, понял, что он ниже меня и у него другой стиль. Поэтому я начал следить за ван дер Саром, который тоже был моим кумиром.

Также я восхищался Чехом, не забудем и Буффона, легенда. В плане ориентира на позиции это скорее был ван дер Сар».

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Источник — AS

(2 голоса)

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Комментарии
    Max123
    online
      Max123, 07.04.2021 15:49
    0
    Лунин?
    Ссылка
    Max123
    online
      Max123, 07.04.2021 15:49
    0
    Лунин?
    Ссылка
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