Куртуа назвал своих кумиров среди голкиперов

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа назвал сильнейших голкиперов на данный момент и рассказал о кумирах своего детства:

«Такие вопросы всегда сложны, уровень вратарей сейчас очень высок. Есть поколения голкиперов. Облак, тер Штеген, Алиссон, я. Мы все примерно одного возраста, одного поколения. Нойер все еще в порядке. Но группа такая, оставлю публике право расставить нас по местам.

В детстве я был большим поклонником Касильяса, но позже, повзрослев, понял, что он ниже меня и у него другой стиль. Поэтому я начал следить за ван дер Саром, который тоже был моим кумиром.

Также я восхищался Чехом, не забудем и Буффона, легенда. В плане ориентира на позиции это скорее был ван дер Сар».