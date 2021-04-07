Картинки с обезьяной. Игроки Ливерпуля получили расистские эмодзи

Игроки «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд и Наби Кейта после неудачного матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) под своими постами в Instagram начали массово получать расистские картинки - эмодзи с обезьяной.
Соцсеть уже заявила, что расследует эту ситуацию.
«Ливерпуль» официально заявил, что так дальше продолжаться не может и выразил готовность поддержать футболистов.
Ранее в знак протеста против расизма все страницы в соцсетях закрыл известный в прошлом форвард Тьерри Анри, который постоянно получал оскорбления.
Источник — BBC
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Нам что самим гуглить?
Это как новость про страшные кадры, без самих кадров.
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