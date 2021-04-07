Картинки с обезьяной. Игроки Ливерпуля получили расистские эмодзи

Клуб недоволен таким поведением

  • 07.04.2021 15:28
  • 1157 просмотров
  • 3 комментария
Картинки с обезьяной. Игроки Ливерпуля получили расистские эмодзи
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд и Наби Кейта после неудачного матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) под своими постами в Instagram начали массово получать расистские картинки - эмодзи с обезьяной.

Соцсеть уже заявила, что расследует эту ситуацию.

«Ливерпуль» официально заявил, что так дальше продолжаться не может и выразил готовность поддержать футболистов.

Ранее в знак протеста против расизма все страницы в соцсетях закрыл известный в прошлом форвард Тьерри Анри, который постоянно получал оскорбления.

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Источник — BBC

(6 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.04.2021 16:12
    0
    А где сами эмодзи?
    Нам что самим гуглить?
    Это как новость про страшные кадры, без самих кадров.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.04.2021 15:58
    0
    Если есть претензии к человеку из-за его неправильных действий, это одно, но если претензии из-за того, что он родился не с тем цветом кожи это жлобство.
    Ссылка
    Max30
      Max30, 07.04.2021 15:54
    +1
    Потому что нечего было нести чушь о расизме когда его нет,теперь народ озлоблений на всех черных
    Ссылка
    Max30
      Max30, 07.04.2021 15:54
    +1
    Потому что нечего было нести чушь о расизме когда его нет,теперь народ озлоблений на всех черных
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.04.2021 16:12
    0
    А где сами эмодзи?
    Нам что самим гуглить?
    Это как новость про страшные кадры, без самих кадров.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.04.2021 15:58
    0
    Если есть претензии к человеку из-за его неправильных действий, это одно, но если претензии из-за того, что он родился не с тем цветом кожи это жлобство.
    Ссылка
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