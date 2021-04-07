ВИДЕО. Все в снегу. Баварии и ПСЖ придется играть в непростых условиях

В Мюнхене неожиданный снегопад

  • 07.04.2021 15:10
  • 2266 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Все в снегу. Баварии и ПСЖ придется играть в непростых условиях
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня вечером должен состояться матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» - ПСЖ, однако Мюнхен встретил французских гостей неожиданным похолоданием и обильным снегопадом.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.04.2021 15:46
    +1
    У Львові вчора така сама фігня була, а в Карпатах взагалі до 50 см снігу нападало
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.04.2021 15:28
    +1
    Глобальное потепление добралось и до Германии.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 07.04.2021 15:27
    +1
    Опяяяять метееееель! Какого х..я, ведь уже апреееель
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.04.2021 15:46
    +1
    У Львові вчора така сама фігня була, а в Карпатах взагалі до 50 см снігу нападало
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.04.2021 15:28
    +1
    Глобальное потепление добралось и до Германии.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 07.04.2021 15:27
    +1
    Опяяяять метееееель! Какого х..я, ведь уже апреееель
    Ссылка
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