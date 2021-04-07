ВИДЕО. Все в снегу. Баварии и ПСЖ придется играть в непростых условиях

Сегодня вечером должен состояться матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» - ПСЖ, однако Мюнхен встретил французских гостей неожиданным похолоданием и обильным снегопадом.
👀 ❄️ 🌨️ pic.twitter.com/4gCBExo3wU— 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 7, 2021
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Источник — Sport.ua
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