Матч Карпаты Галич – Эпицентр не будет перенесен

Центральный поединок 16 тура Второй лиги в группе «А» «Карпаты» (Галич) – «Эпицентр» не будет перенесен.

После вспышки коронавируса в «Эпицентре» вся команда из Дунаевцев ушла на самоизоляцию. После повторного тестирования лишь у трех футболистов оказались положительные результаты. Это позволило «Эпицентру» уже сегодня отправиться во Львов для лучшей подготовки к поединку с «Карпатами» из Галича.

Это противостояние соседей по турнирной таблице должно состояться 9 апреля на львовском стадионе «Сокол». Кроме трех заболевших, подолянам в пятницу не смогут помочь травмированный Алексей Шпак и дисквалифицированный Виталий Бадло.

Что касается перенесенного поединка 13 тура Второй лиги «Подолье» – «Эпицентр», то его судьбу 8 апреля на своем заседании будет решать КДК УАФ.