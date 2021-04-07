Матч Карпаты Галич – Эпицентр не будет перенесен

Лишь у трех футболистов команды из Дунаевцев оказались положительные результаты тестов на COVID-19

  • 07.04.2021 14:51
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Матч Карпаты Галич – Эпицентр не будет перенесен
© Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный поединок 16 тура Второй лиги в группе «А» «Карпаты» (Галич) – «Эпицентр» не будет перенесен.

После вспышки коронавируса в «Эпицентре» вся команда из Дунаевцев ушла на самоизоляцию. После повторного тестирования лишь у трех футболистов оказались положительные результаты. Это позволило «Эпицентру» уже сегодня отправиться во Львов для лучшей подготовки к поединку с «Карпатами» из Галича.

Это противостояние соседей по турнирной таблице должно состояться 9 апреля на львовском стадионе «Сокол». Кроме трех заболевших, подолянам в пятницу не смогут помочь травмированный Алексей Шпак и дисквалифицированный Виталий Бадло.

Что касается перенесенного поединка 13 тура Второй лиги «Подолье» – «Эпицентр», то его судьбу 8 апреля на своем заседании будет решать КДК УАФ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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