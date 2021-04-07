Интер хочет продлить контракт с Бастони

Миланский «Интер» хочет продлить контракт с 21-летним защитником Алессандро Бастони.
Клуб предложит футболисту контракт на 4 года с повышением зарплаты до 3,5 миллионов евро в год.
Сейчас Бастони зарабатывает 1,5 миллиона евро, его действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года.
В этом сезоне Бастони провел 33 матча за «Интер», в которых сделал 4 ассиста.
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Источник — Calciomercato
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