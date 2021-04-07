ФОТО. Сборная самых дорогих игроков 1/4 финала Лиги чемпионов

Ориентировочная стоимость команды оценивается в €1,11 миллиарда

  • 07.04.2021 14:01
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ФОТО. Сборная самых дорогих игроков 1/4 финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов клубов, которые пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021.

На этой стадии турнира играют «Манчестер Сити, «Боруссия» Дортмунд, «Реал», «Ливерпуль», «Бавария», ПСЖ, «Порту» и «Челси».

Самым дорогим игроком команды является 22-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, который оценивается в €180 миллионов. 20-летний нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд оценивается в €110 миллионов.

Общая стоимость игроков символической сборной составляет €1,11 миллиарда.

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Источник — Transfermarkt

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