ФОТО. Сборная самых дорогих игроков 1/4 финала Лиги чемпионов

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов клубов, которые пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021.
На этой стадии турнира играют «Манчестер Сити, «Боруссия» Дортмунд, «Реал», «Ливерпуль», «Бавария», ПСЖ, «Порту» и «Челси».
Самым дорогим игроком команды является 22-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, который оценивается в €180 миллионов. 20-летний нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд оценивается в €110 миллионов.
Общая стоимость игроков символической сборной составляет €1,11 миллиарда.
Источник — Transfermarkt
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