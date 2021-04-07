ВИДЕО. Обидчик сборной Украины сделал хет-трик в матче Чемпионшипа

Английский «Норвич», за который выступает 31-летний форвард сборной Финляндии Теему Пукки, в поединке 40-го тура Чемпионшипа дома разбил «Хаддерсфилд Таун» со счетом 7:0.

Пукки вышел в стартовом составе «Норвича» и был заменен на Хьюгилла Джордана на 77-й минуте встречи. За отведенное ему время финский бомбардир успел отметиться хет-триком и сделать одну результативную передачу.

В текущем сезоне на счету Пукки 37 матчей за «Норвич» во всех турнирах, где он забил 25 мячей и отдал 3 результативные передачи.

После 40 сыгранных туров «Норвич» лидирует в Чемпионшипе, имея в активе 87 очков. У «Уотфорда», идущего на втором месте, 79 зачетных пунктов.

В недавнем поединке отбора на ЧМ-2022 Украина — Финляндия (1:1) Пукки стал автором гола в ворота украинской команды, реализовав пенальти в концовке встречи.

«Норвич» — «Хаддерсфилд» — 7:0

Голы: Пукки, 8, 20, 61, с пенальти, Буэндия, 24, Кантуэлл, 29, Дауэлл, 42, Джордан, 78