ВИДЕО. Обидчик сборной Украины сделал хет-трик в матче Чемпионшипа

«Норвич» Теему Пукки уничтожил «Хаддерсфилд» со счетом 7:0

  • 07.04.2021 13:21
  • 2544 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Обидчик сборной Украины сделал хет-трик в матче Чемпионшипа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Норвич», за который выступает 31-летний форвард сборной Финляндии Теему Пукки, в поединке 40-го тура Чемпионшипа дома разбил «Хаддерсфилд Таун» со счетом 7:0.

Пукки вышел в стартовом составе «Норвича» и был заменен на Хьюгилла Джордана на 77-й минуте встречи. За отведенное ему время финский бомбардир успел отметиться хет-триком и сделать одну результативную передачу.

В текущем сезоне на счету Пукки 37 матчей за «Норвич» во всех турнирах, где он забил 25 мячей и отдал 3 результативные передачи.

После 40 сыгранных туров «Норвич» лидирует в Чемпионшипе, имея в активе 87 очков. У «Уотфорда», идущего на втором месте, 79 зачетных пунктов.

В недавнем поединке отбора на ЧМ-2022 Украина — Финляндия (1:1) Пукки стал автором гола в ворота украинской команды, реализовав пенальти в концовке встречи.

«Норвич» — «Хаддерсфилд» — 7:0
Голы: Пукки, 8, 20, 61, с пенальти, Буэндия, 24, Кантуэлл, 29, Дауэлл, 42, Джордан, 78

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Источник — YouTube

(4 голоса)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.04.2021 14:07
    0
    f-play, 07.04.2021 13:32
    Сильно сомневаюсь, что он захочет променять АПЛ в следующем сезоне на чемпионат Украины.
    Да и дорог Пукки (€7 миллионов по трансфемаркту сейчас, а будет еще больше), да и уже 31 ему...
    Не только на УПЛ, а и ЛЧ. А 31 - так это аргумент не в пользу АПЛ.
    Ссылка
    Ostrov_J
    online
      Ostrov_J, 07.04.2021 13:50
    0
    Ihor86, 07.04.2021 13:24
    Почему б его не забрать в Динамо?
    С чего вдруг в Динамо? Думай прежде,чем ляпать
    Ссылка
    f-play
    online
      f-play, 07.04.2021 13:32
    0
    Ihor86, 07.04.2021 13:24
    Почему б его не забрать в Динамо?
    Сильно сомневаюсь, что он захочет променять АПЛ в следующем сезоне на чемпионат Украины.
    Да и дорог Пукки (€7 миллионов по трансфемаркту сейчас, а будет еще больше), да и уже 31 ему...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 07.04.2021 13:24
    0
    Почему б его не забрать в Динамо?
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.04.2021 14:07
    0
    f-play, 07.04.2021 13:32
    Сильно сомневаюсь, что он захочет променять АПЛ в следующем сезоне на чемпионат Украины.
    Да и дорог Пукки (€7 миллионов по трансфемаркту сейчас, а будет еще больше), да и уже 31 ему...
    Не только на УПЛ, а и ЛЧ. А 31 - так это аргумент не в пользу АПЛ.
    Ссылка
    Ostrov_J
    online
      Ostrov_J, 07.04.2021 13:50
    0
    Ihor86, 07.04.2021 13:24
    Почему б его не забрать в Динамо?
    С чего вдруг в Динамо? Думай прежде,чем ляпать
    Ссылка
    f-play
    online
      f-play, 07.04.2021 13:32
    0
    Ihor86, 07.04.2021 13:24
    Почему б его не забрать в Динамо?
    Сильно сомневаюсь, что он захочет променять АПЛ в следующем сезоне на чемпионат Украины.
    Да и дорог Пукки (€7 миллионов по трансфемаркту сейчас, а будет еще больше), да и уже 31 ему...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 07.04.2021 13:24
    0
    Почему б его не забрать в Динамо?
    Ссылка
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