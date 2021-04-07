Эвертон повесил ценник на Мину

Ливерпульский «Эвертон» готов продать 26-летнего центрального защитника сборной Колумбии Ерри Мину.

«Эвертон» намерить выручить за игрока €25 миллионов, чтобы финансово обеспечить свои приобретения.

Мина защищает цвета «Эвертона» с лета 2018 года после перехода из каталонской «Барселоны» за €30,25 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за английскую команду 25 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Контракт Мины с «ирисками» рассчитан до лета 2023 года.

В активе футболиста 24 матча за сборную Колумбии, где он забил 6 мячей.