Де Брюйне продлил контракт с Манчестер Сити

Новое соглашение полузащитника с английским клубом рассчитано до 2025 года

  • 07.04.2021 12:34
  • 604 просмотра
  • 2 комментария
Де Брюйне продлил контракт с Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне продлил контракт с «горожанами». Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

«Я не могу быть счастливее. С момента прихода в «Манчестер Сити» в 2015 году я чувствую себя как дома. Я люблю фанатов, моя семья поселилась здесь, в Манчестере, и моя игра постоянно улучшалась», — прокомментировал событие де Брюйне.

Де Брюйне защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2015 года после перехода из «Вольфсбурга» за €76 миллионов. В текущем сезоне Кевин провел за «горожан» 33 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 16 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 миллионов.

В активе де Брюйне 80 матчей за сборную Бельгии, где он забил 21 гол.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(2 голоса)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 07.04.2021 12:46
    0
    Если доиграет контракт до конца, то станет легендой МС!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.04.2021 12:44
    +2
    Реально топ футболист
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.04.2021 12:44
    +2
    Реально топ футболист
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 07.04.2021 12:46
    0
    Если доиграет контракт до конца, то станет легендой МС!
    Ссылка
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