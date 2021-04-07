Де Брюйне продлил контракт с Манчестер Сити

29-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне продлил контракт с «горожанами». Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

«Я не могу быть счастливее. С момента прихода в «Манчестер Сити» в 2015 году я чувствую себя как дома. Я люблю фанатов, моя семья поселилась здесь, в Манчестере, и моя игра постоянно улучшалась», — прокомментировал событие де Брюйне.

Де Брюйне защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2015 года после перехода из «Вольфсбурга» за €76 миллионов. В текущем сезоне Кевин провел за «горожан» 33 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 16 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 миллионов.

В активе де Брюйне 80 матчей за сборную Бельгии, где он забил 21 гол.