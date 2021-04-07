День отдыха и продолжение тренировок. Динамо готовится к матчу с Днепром-1

Поединок 21-го тура УПЛ состоится в субботу, 10 апреля

  • 07.04.2021 11:59
  • 1329 просмотров
  • 1 комментарий
День отдыха и продолжение тренировок. Динамо готовится к матчу с Днепром-1
© ФК Динамо Киев

В субботу, 10 апреля, киевское «Динамо» ожидает еще один выездной матч — против «Днепра-1» в рамках 21-го тура УПЛ. Номинально домашняя для «бело-синих» встреча состоится на «Днепр-Арене», поскольку игра первого круга по договоренности сторон прошла в Киеве.

После ночного переезда автобусом в столицу из Александрии, где динамовцы в воскресенье одержали волевую победу над «горожанами» со счетом 2:1, футболисты получили день на отдых.

Команда вернулась к работе со вторника и занимается в режиме одноразовых тренировок, которые сопровождаются теоретическими занятиями. Так, сегодня тренерский штаб Мирчи Луческу ожидает своих подопечных на клубной базе на утреннюю тренировку, а завтра в планах «бело-синих» вечерняя тренировочная сессия.

Матч с «Днепром-1», на который киевская команда отправится за день до игры, состоится 10 апреля, начало в 17:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    source02
      source02, 07.04.2021 12:11
    0
    какой ужас, у футболистов тренировки
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    source02
    online
      source02, 07.04.2021 12:11
    0
    какой ужас, у футболистов тренировки
    Ссылка
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