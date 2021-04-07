День отдыха и продолжение тренировок. Динамо готовится к матчу с Днепром-1

В субботу, 10 апреля, киевское «Динамо» ожидает еще один выездной матч — против «Днепра-1» в рамках 21-го тура УПЛ. Номинально домашняя для «бело-синих» встреча состоится на «Днепр-Арене», поскольку игра первого круга по договоренности сторон прошла в Киеве.

После ночного переезда автобусом в столицу из Александрии, где динамовцы в воскресенье одержали волевую победу над «горожанами» со счетом 2:1, футболисты получили день на отдых.

Команда вернулась к работе со вторника и занимается в режиме одноразовых тренировок, которые сопровождаются теоретическими занятиями. Так, сегодня тренерский штаб Мирчи Луческу ожидает своих подопечных на клубной базе на утреннюю тренировку, а завтра в планах «бело-синих» вечерняя тренировочная сессия.

Матч с «Днепром-1», на который киевская команда отправится за день до игры, состоится 10 апреля, начало в 17:00.