Защитник Ювентуса вылечился от коронавируса

В лазарете туринского «Ювентуса» освободилось одно место. Турецкий защитник Мерих Демирал вылечился от коронавируса.

23-летний игрок сдал два отрицательных теста на инфекцию подряд. На самоизоляции остаются Леонардо Бонуччи и Федерико Бернардески.

Сегодня, 7 апреля, Демирал присоединится к тренировкам с командой. В этом сезоне Серии А Демирал провел в составе «Ювентуса» 14 матчей.