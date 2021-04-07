Защитник Ювентуса вылечился от коронавируса

В лазарете туринского «Ювентуса» освободилось одно место. Турецкий защитник Мерих Демирал вылечился от коронавируса.
23-летний игрок сдал два отрицательных теста на инфекцию подряд. На самоизоляции остаются Леонардо Бонуччи и Федерико Бернардески.
Сегодня, 7 апреля, Демирал присоединится к тренировкам с командой. В этом сезоне Серии А Демирал провел в составе «Ювентуса» 14 матчей.
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Источник — ФК Ювентус
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