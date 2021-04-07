Матео КОВАЧИЧ: «Порту выбил Ювентус. Команда играет как одно целое»

26-летний хорватский полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Сильный соперник. «Порту» — прекрасная команда, мы видели это в матчах с «Ювентусом». Они выбили гранда, показав сплоченность и характер. Будет тяжелый матч, потому что «Порту» играет и бьется как единое целое. Будет трудно, как и всегда в Лиге чемпионов. Но вся наша команда сосредоточена.

Было бы здорово выйти в финал с «Челси», великолепно. Хотя мы в четвертьфинале, надо идти вперед шаг за шагом. Этот «Челси» может пройти очень далеко. С каждым матчем наша уверенность в себе растет. Мы готовы к любым соперникам и трудностям, которые нам встретятся. Важный матч, все футболисты мечтают играть в таких», — считает Ковачич.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси» состоится в среду, 7 апреля, в 22:00.