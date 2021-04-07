МАРКИНЬОС: «Мы не считаем матч с Баварией реваншем за финал»

26-летний бразильский защитник ПСЖ Маркиньос поделился ожиданиями от поединка с мюнхенской «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы всегда готовы к таким матчам — против великих команд с классными игроками. «Бавария» в отменной форме, идет в Лиге чемпионов без поражений. Чтобы увезти домой хороший результат, нам надо показать свой максимум. Все понимают, что исход матча решат мелочи.

Мы не считаем этот матч реваншем [за прошлогодний финал]. Другой контекст, у нас поменялся тренер. Много игроков ушло. Если кто-то, кто играл в том финале, хочет черпать в этом дополнительную мотивацию, то пожалуйста», — отметил Маркиньос.

В финале Лиги чемпионов сезона 2019/2020 «Бавария» обыграла ПСЖ со счетом 1:0.

Первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария — ПСЖ состоится в среду, 7 апреля, в 22:00 по киевскому времени.