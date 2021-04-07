Бельерин покинет Арсенал летом

26-летний испанский правый защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, вероятнее всего, покинет лондонский клуб будущим летом, считает известный журналист Фабрицио Романо.

Ранее футболистом активно интересовался ПСЖ, но соглашения между клубами достичь не удалось.

Бельерин находится в системе «Арсенала» с лета 2011 года. В текущем сезоне футболист провел за «канониров» 30 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Контракт Эктора с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.