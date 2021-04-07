ФОТО. Выброшенные Зиданом. Лунин в символической сборной игроков Реала

Известный футбольный паблик INSIDE GLOBAL опубликовал символическую сборную игроков мадридского «Реала», которые по разным причинам не смогли найти себя в команде при главном тренере Зинедине Зидане.

В список вошел и 22-летний украинский голкипер Андрей Лунин, который перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года за €8,5 миллионов. При этом Лунин до сих пор не приблизился к основному составу «Реала» — несколько раз украинца отдавали в аренду, а в текущем сезоне на его счету один матч за «сливочных» в Кубке Испании, где он пропустил два мяча.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время.