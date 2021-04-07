ФОТО. Выброшенные Зиданом. Лунин в символической сборной игроков Реала

Главный тренер «сливочных» списал со счетов многих футболистов

  • 07.04.2021 10:48
  • 2527 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Выброшенные Зиданом. Лунин в символической сборной игроков Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный паблик INSIDE GLOBAL опубликовал символическую сборную игроков мадридского «Реала», которые по разным причинам не смогли найти себя в команде при главном тренере Зинедине Зидане.

В список вошел и 22-летний украинский голкипер Андрей Лунин, который перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года за €8,5 миллионов. При этом Лунин до сих пор не приблизился к основному составу «Реала» — несколько раз украинца отдавали в аренду, а в текущем сезоне на его счету один матч за «сливочных» в Кубке Испании, где он пропустил два мяча.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 07.04.2021 11:38
    0
    Лунин знал на что и куда идет, это был его осознанный выбор. Да и он сам не спешит уходить, говоря об этом в интервью
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 07.04.2021 11:02
    +2
    а на что Лунин надеялся,переходя в Реал?При Пятове,при Шовковскому был ли шанс у вторых номеров--НЕТ,это ждет и Лунина
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 07.04.2021 11:02
    +2
    а на что Лунин надеялся,переходя в Реал?При Пятове,при Шовковскому был ли шанс у вторых номеров--НЕТ,это ждет и Лунина
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 07.04.2021 11:38
    0
    Лунин знал на что и куда идет, это был его осознанный выбор. Да и он сам не спешит уходить, говоря об этом в интервью
    Ссылка
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