Артем ГРОМОВ: «Третье место? Посмотрим, как сложится»

30-летний украинский полузащитник «Зари» Артем Громов поделился планами луганской команды на вторую часть сезона.

— Как в целом оцениваете старт «Зари» в весенней части чемпионата?

— Конечно, хотелось добиться большего. Особенно в матче с «Динамо» хотелось пободаться, зацепиться за очки. Не получилось. Поражение «Колосу» уже было следствием неудачи с киевлянами. В общем, идем неплохо, на третьем месте, и плюс у нас еще одна игра в запасе. Но все равно, конечно, хотелось добиться большего, обыграть «Динамо» и подняться выше в таблице.

— Теперь «Заря» сосредоточится на борьбе в УПЛ за третье место?

— Постараемся во всех наших матчах набирать максимум очков, а там посмотрим, как сложится ситуация. Может, кто-то тоже где-то потеряет очки. Наша же главная задача — выходить и выигрывать, плюс мы еще продолжаем борьбу в Кубке Украины. И в этом турнире хочется выиграть тоже.