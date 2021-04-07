Артем ГРОМОВ: «Третье место? Посмотрим, как сложится»

Футболист «Зари» рассказал о планах команды на остаток сезона

  • 07.04.2021 10:34
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  • 1 комментарий
Артем ГРОМОВ: «Третье место? Посмотрим, как сложится»
© ФК Заря Луганск. Артем Громов

30-летний украинский полузащитник «Зари» Артем Громов поделился планами луганской команды на вторую часть сезона.

— Как в целом оцениваете старт «Зари» в весенней части чемпионата?
— Конечно, хотелось добиться большего. Особенно в матче с «Динамо» хотелось пободаться, зацепиться за очки. Не получилось. Поражение «Колосу» уже было следствием неудачи с киевлянами. В общем, идем неплохо, на третьем месте, и плюс у нас еще одна игра в запасе. Но все равно, конечно, хотелось добиться большего, обыграть «Динамо» и подняться выше в таблице.

— Теперь «Заря» сосредоточится на борьбе в УПЛ за третье место?
— Постараемся во всех наших матчах набирать максимум очков, а там посмотрим, как сложится ситуация. Может, кто-то тоже где-то потеряет очки. Наша же главная задача — выходить и выигрывать, плюс мы еще продолжаем борьбу в Кубке Украины. И в этом турнире хочется выиграть тоже.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Tеllur
      Tеllur, 07.04.2021 10:44
    -1
    Вот Кубок - ваше всё! Там и реванш можно взять.
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